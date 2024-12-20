Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:54, 20 декабря 2024Экономика

Российские типографии пожаловались на нехватку запчастей

«Ъ»: типографии пожаловались на проблемы с доставкой оборудования из Китая
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Найти типографское оборудование и запчасти к нему в России стало значительно труднее, чем раньше. Сроки поставок выросли с недели до нескольких месяцев, а импортозамещение не работает. Об этом со ссылкой на жалобы опрошенных участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Гендиректор полиграфического комплекса «Парето-Принт» Павел Арсеньев объяснил, что раньше в срочных случаях из Европы можно было получить необходимую запчасти за сутки, буквально привезти в чемодане, но теперь найти необходимое можно только в Китае.

В свою очередь, директор по производству издательской группы «Альпина» Константин Лунь отметил, что работа с китайскими поставщиками чрезвычайно затруднена из-за санкций.

Коммерческий директор «Прайм-Принт Москва» Андрей Малахов подтвердил, что банки КНР избегают сотрудничества с российскими заказчиками, и приходится искать варианты. Он добавил, что однажды компания пыталась найти в России аналог швейцарско-немецких подшипников, но в итоге все равно пришлось обратиться в Китай.

Такая ситуация заставляет типографии повышать цены на свою продукцию. В целом стоимость их услуг за год выросла на 20 процентов. Также к дополнительным расходам привели издержки на подорожавшую логистику и обслуживание машин и всех сервисов, повышение зарплат для удержания сотрудников и падение курса рубля.

Ранее сообщалось, что с нового года издательства в России вынужденно повысят цены на печатные книги на семь-десять процентов. Вместе с тем падения спроса на продукцию бизнес пока не ожидает.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны последствия удара по Киеву

      Глава МВД заявил о ликвидации нарколаборатории и изъятии крупной партии мефедрона

      Врач назвал самый плохой совет

      Гендиректор «Корпорации развития Курской области» до задержания получил медаль

      В МЧС отказались комментировать пожар в изоляторе для дезертиров с пятью погибшими

      Акула полакомилась крокодилом и попала на видео

      Турции разрешили не соблюдать часть санкций против России

      Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за ряд нарушений ПДД

      МИД прокомментировал предложения будущей администрации Трампа по Украине

      С берега Черного моря собрали тонны загрязненного мазутом песка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше