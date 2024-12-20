Российские типографии пожаловались на нехватку запчастей

«Ъ»: типографии пожаловались на проблемы с доставкой оборудования из Китая

Найти типографское оборудование и запчасти к нему в России стало значительно труднее, чем раньше. Сроки поставок выросли с недели до нескольких месяцев, а импортозамещение не работает. Об этом со ссылкой на жалобы опрошенных участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Гендиректор полиграфического комплекса «Парето-Принт» Павел Арсеньев объяснил, что раньше в срочных случаях из Европы можно было получить необходимую запчасти за сутки, буквально привезти в чемодане, но теперь найти необходимое можно только в Китае.

В свою очередь, директор по производству издательской группы «Альпина» Константин Лунь отметил, что работа с китайскими поставщиками чрезвычайно затруднена из-за санкций.

Коммерческий директор «Прайм-Принт Москва» Андрей Малахов подтвердил, что банки КНР избегают сотрудничества с российскими заказчиками, и приходится искать варианты. Он добавил, что однажды компания пыталась найти в России аналог швейцарско-немецких подшипников, но в итоге все равно пришлось обратиться в Китай.

Такая ситуация заставляет типографии повышать цены на свою продукцию. В целом стоимость их услуг за год выросла на 20 процентов. Также к дополнительным расходам привели издержки на подорожавшую логистику и обслуживание машин и всех сервисов, повышение зарплат для удержания сотрудников и падение курса рубля.

Ранее сообщалось, что с нового года издательства в России вынужденно повысят цены на печатные книги на семь-десять процентов. Вместе с тем падения спроса на продукцию бизнес пока не ожидает.