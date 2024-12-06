Россиян предупредили о подорожании книг

«Ъ»: российские издательства в 2025 году повысят цены на книги на 7-10 процентов

С нового года издательства в России повысят цены на печатные книги на семь-десять процентов. Об этом со ссылкой на участников рынка сообщает «Коммерсантъ».

Повышение цен объясняют ростом стоимости бумаги и других материалов (полиграфические услуги подорожали на 20 процентов год к году), комиссий маркетлейсов (плюс четыре-семь процентов), а также логистики — в ноябре последняя подорожала на 20 процентов в годовом выражении. В издательствах предупредили, что не могут сдерживать цены на фоне дальнейшего удорожания себестоимости.

По словам гендиректора полиграфического комплекса «Парето-Принт» Павла Арсеньева, услуги типографий растут в цене из-за удорожания рабочей силы, полиграфических материалов, запчастей — из-за роста издержек на логистику и волатильности курса, обслуживания машин и всех сервисов». В компании не видят предпосылок для спада заказов (Сейчас мощности загружены на 100 процентов), даже чувствуют определенный дефицит мощностей.

Цены на книги растут уже два года — сперва причиной стали нехватка полиграфических мощностей, а также бумаги и красок на фоне санкций.

В 2023 году жители России стали больше читать бумажные книги. Рынок вырос на девять процентов, до 87 миллиардов рублей. В количественном выражении продажи увеличились на три процента, до 231 миллиона штук. При этом основной объем прироста рынка книг был достигнут за счет интернет-магазинов.