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14:10, 4 февраля 2025Экономика

В России возник дефицит материалов для красивых обложек

РБК: Выпуск книг с красивыми обложками начали переносить в Китай из-за дефицита
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Тарасов / РИА Новости

Крупнейшие российские издательства жалуются на дефицит полиграфической продукции, необходимой для выпуска книг с красивыми обложками, например коллекционных или детских. Об этом ссылкой на пресс-службу издательской группы «Эксмо-АСТ» (объединяет «Эксмо», АСТ, а также издательства «Манн, Иванов и Фербер», «Бомбора» и других) пишет РБК.

Не хватает красок, лаков, материалов, используемых в производстве. Особенно дефицит ощущается в выборочном лакировании и трафаретной печати, которые используются для достижения самых четких контуров и высокого качества изображения.

Глава издательства «Росмэн» Борис Кузнецов подтвердил, что в последние пару лет проблема стала хронической. А в прошлом году из-за нее компания не смогла напечатать запрошенное количество бестселлера Ребекки Яррос «Железное пламя», вошедшей в тройку самых продаваемых книг года по версии Amazon, да и то, что было получено, сделали с опозданием.

В этом году издательство намерено заказывать в России минимальные тиражи такой продукции, а остальное получать из Китая, хотя процесс долгий, дорогой и сложный. Однако выбора не остается, потому что в целом в стране ухудшается качество печати сложной полиграфии и растет процесс брака из-за отсутствия необходимого оборудования.

В пресс-службе Минцифры опровергли информацию о нехватке материалов для декорирования книг, объяснив проблему избыточным спросом на выпуск такой продукции. В «Эксмо-АСТ» признали, что оформление стало более важным для продаж, потому что молодежь воспринимает книгу неким элементом коллекционирования и позиционирования себя.

Ранее участники рынка пожаловались на то, что найти типографское оборудование и запчасти к нему в России стало значительно труднее, чем раньше. Сроки поставок выросли с недели до нескольких месяцев, а импортозамещение не работает. Из-за роста себестоимости типографиям приходится повышать цены на свою продукцию, и в среднем стоимость их услуг за год выросла на 20 процентов.

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