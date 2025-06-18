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15:02, 18 июня 2025Мир

Политолог заявил о расколе в Белом доме из-за вопроса ударов по Ирану

Дробницкий: Белый дом столкнулся с расколом из-за вопроса ударов по Ирану
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Musa Visual Media LLC / Shutterstock / Fotodom

На фоне обсуждений возможного вмешательства США в ирано-израильский конфликт в Вашингтоне обострились внутренние противоречия. Об этом сообщил газете «Взгляд» политолог Дмитрий Дробницкий.

По его словам, американская администрация раскололась на два лагеря: неоконсерваторы требуют удара по Ирану, а сторонники движения MAGA выступают категорически против.

«Сейчас трамписты недовольны курсом лидера», — отметил Дробницкий, пояснив, что Трамп то обостряет риторику, то смягчает тон. Такая непоследовательность, по мнению аналитика, создает в США «ощущение жуткой нервозности и неопределенности».

Особое внимание эксперт обратил на отсутствие директора национальной разведки Тулси Габбард на ключевом совещании. Формальная причина, которой называется переподготовка по военной специальности, вызывает сомнения. «Версия звучит странно. Это не очень хороший знак. Мне кажется, что неоконсерваторы "играют" Трампом, причем покруче чем Джорджем Бушем — младшим», — сказал он.

Если США начнут войну с Ираном, предупреждает Дробницкий, Трамп утратит политическое влияние, а его фигура станет символической. «Это приведет к тому, что нынешний президент будет лишь номинально возглавлять страну», — подытожил он.

Ранее сенатор Конгресса США Тед Круз заявил, что Вашингтон уже помогает Израилю наносить удары по Ирану.

Также по данным телеканала CNN, высокопоставленные израильские чиновники ждут, поможет ли им президент США Дональд Трамп завершить начатый конфликт с Ираном.

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