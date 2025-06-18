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15:56, 18 июня 2025Бывший СССР

Военкор раскрыл деталь взятия села в Сумской области

Поддубный сообщил о качественной воздушной разведке перед взятием села Яблоновка
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятию Яблоновки способствовала качественная воздушная разведка. Такую деталь получения под контроль села в Сумской области раскрыл военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в самой Яблоновке и на ее подступах вскрыли разведчики 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады», — написал он.

Российские войска перекрыли все пути к Яблоновке, заблокировав противнику подвоз боеприпасов и лишив возможности ротации сил. По его словам, операция проводилась комплексно: артиллерия наносила удары с земли, а беспилотники работали с воздуха.

Ранее стало известно о продвижении Вооруженных сил (ВС) России к Сумам. По информации Telegram-канала «Иди и смотри», до Сум осталось 15 километров.

Вот это да!
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