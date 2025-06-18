Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:28, 18 июня 2025Путешествия

Вышибала в баре на курорте Европы нокаутировал туриста и попал на видео

Daily Mail: Вышибала в баре в Бенидорме нокаутировал британца и попал на видео
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Вышибала в испанском баре нокаутировал британца и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

По данным таблоида, инцидент произошел в Бенидроме. В одном из заведений курорта Европы вышибала попросил компанию британских туристов уйти, но встретил сопротивление. Один из отдыхающих начал с ним конфликтовать, но тут же был отправлен в нокаут. На записи видно, как отдыхающий в шортах упал без сознания, а какая-то девушка бросилась ему на помощь.

«Это всегда придурки-британцы — иногда становится стыдно быть британцем», — рассказал один из очевидцев случившегося.

Ранее пьяные туристы устроили драку на рейсе британского лоукостера и попали на видео. На опубликованных кадрах мужчина в зеленом костюме провоцирует драку с пассажиром, кидаясь в него вещами и скидывая его кепку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минфине рассказали о десятках желающих уйти из России компаний

    Грузинский доброволец прошел обучение в ВСУ ради войны с Российской армией

    Силуанов высказался о росте дефицита федерального бюджета

    В НАТО обеспокоились повторением демарша Трампа

    Оксану Самойлову обругали за чрезмерно откровенный наряд на выпускном детей

    В России 13-летняя школьница спела песню на могиле бойца СВО и поплатилась

    Эрдоган и Пашинян анонсировали важное заявление

    Российского чиновника задержали через неделю после увольнения по собственному желанию

    В соцсетях Макрона появилось странное видео с песней на русском языке

    Совет Федерации одобрил закон об отечественных цифровых сервисах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости