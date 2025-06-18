Вышибала в баре на курорте Европы нокаутировал туриста и попал на видео

Daily Mail: Вышибала в баре в Бенидорме нокаутировал британца и попал на видео

Вышибала в испанском баре нокаутировал британца и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

По данным таблоида, инцидент произошел в Бенидроме. В одном из заведений курорта Европы вышибала попросил компанию британских туристов уйти, но встретил сопротивление. Один из отдыхающих начал с ним конфликтовать, но тут же был отправлен в нокаут. На записи видно, как отдыхающий в шортах упал без сознания, а какая-то девушка бросилась ему на помощь.

«Это всегда придурки-британцы — иногда становится стыдно быть британцем», — рассказал один из очевидцев случившегося.

Ранее пьяные туристы устроили драку на рейсе британского лоукостера и попали на видео. На опубликованных кадрах мужчина в зеленом костюме провоцирует драку с пассажиром, кидаясь в него вещами и скидывая его кепку.