Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:03, 18 июня 2025Культура

Волочкова высказалась об идее запретить пропаганду эскорта

Волочкова призвала депутата не лезть в личную жизнь россиян и заняться политикой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская артистка балета Анастасия Волочкова прокомментировала предложение депутата Госдумы Андрея Свинцова запретить пропаганду эскорт-услуг. Ее слова приводит «Газета.ру».

Отмечается, что парламентарий также увидел пропаганду эскорта в фотографиях женщин с курортов, куда они ездят с разными мужчинами. «Меня вообще поражает, почему депутаты вместо того, чтобы принимать законы, связанные с политикой, лезут в личную жизнь, лезут к женщинам именно с тем, чтобы что-то запретить. Почему им все время так хочется запретить», — заявила Волочкова, подчеркнув, что ей «абсолютно без разницы», что думает депутат.

Балерина добавила, что будет продолжать выкладывать фотографии с отдыха. «Он в жизни не сможет мне ничего запретить», — заключила она.

Ранее Андрей Свинцов призвал приравнять пропаганду эскорта к пропаганде проституции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль атаковал бункер верховного лидера Ирана

    В Иране пострадали два ядерных объекта

    Мантуров рассказал о судьбе электрокара E-Neva

    В Приэльбрусье прошел крупнейший скальный фестиваль России

    Кейт Миддлтон неожиданно отменила поездку из-за состояния здоровья на фоне лечения от рака

    Инстасамка решила свести татуировку

    Россияне отвернулись от одного типа жилья

    В ДНР раскрыли источник координат для удара по полигону в Новомосковске

    Стало известно о требованиях к получающим господдержку российским угольщикам

    Стало известно о проблемах со здоровьем у звезды фильма «Любовь и голуби»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости