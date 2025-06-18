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08:46, 18 июня 2025Мир

Захарова предупредила об «угрозе ядерного характера» на Ближнем Востоке

Захарова: Ядерная угроза на Ближнем Востоке носит не теоретический характер
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ядерная угроза в ближневосточном регионе носит не теоретический характер и имеет глобальный масштаб. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«Это все ведет не просто к эскалации, а к угрозе непосредственно региону и миру в связи с тем, что удары наносятся по мирным атомным или ядерным объектам», — сказала дипломат, комментируя начавшийся между Израилем и Ираном конфликт.

По словам Захаровой, Иран «имел, имеет и будет иметь право» на мирные ядерные объекты.

Ранее старший научный сотрудник и руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи в интервью «Ленте.ру» заявила, что сценарий затяжного конфликта между Израилем и Ираном маловероятен. По ее словам, Израиль рассчитывает на быструю и молниеносную победу.

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