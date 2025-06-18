Захарова прокомментировала намерение Пашиняна о национализации

Захарова: Пашинян планирует национализацию после предложений об инвестициях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует национализировать «Электросети Армении», хотя в 2019 году предлагал международному бизнесу инвестировать в Армению. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы, сказал Пашинян, приглашаем международный бизнес инвестировать в Армению», — рассказала Захарова, отметив, что теперь от Пашиняна звучат заявления о необходимости национализировать инвестиции владельца компании «Ташир Групп» Самвела Карапетяна.

Карапетяна обвиняют в призывах к захвату власти и хотят взять под арест. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса Армении. Мерой пресечения по ней может быть не только арест, но и штраф или общественные работы. По словам адвокатов бизнесмена, начатый процесс, включая ходатайство об аресте, является незаконным.