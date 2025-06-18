Захарову напугали слова Мерца

Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца касательно конфликта на Ближнем Востоке являются самыми страшными словами, которые только можно было себе представить. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила фразу немецкого политика о том, что Израиль «сделал грязную работу и проявил мужество, атаковав Иран».
«Это самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить. И такие вещи заявляет потомок нацистов, дед которого, Йозеф Пауль Совиньи, будучи бургомистром Брилона во времена Третьего рейха, переименовывал улицы в честь Гитлера и Геббельса (...) а его отец, Иоахим Мерц, воевал против Красной армии. Той самой, которая освободила узников концлагерей от того, что позже будет называться Холокостом», — отметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что Россия, в свою очередь, продолжает работу, начатую антифашистами в годы Второй мировой войны.
Ранее Мерц похвалил Израиль за удары по Ирану, отметив, что страна сделала «грязную работу для всего мира». Он добавил, что испытывает уважение к израильскому руководству за то, что оно «проявило мужество» и нанесло удары по Исламской республике. По словам канцлера, иранские власти «распространяли разрушения по всему миру».