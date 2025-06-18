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13:12, 18 июня 2025Мир

Захарову напугали слова Мерца

Захарова: Мерц произнес самую страшную фразу о конфликте на Ближнем Востоке
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца касательно конфликта на Ближнем Востоке являются самыми страшными словами, которые только можно было себе представить. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила фразу немецкого политика о том, что Израиль «сделал грязную работу и проявил мужество, атаковав Иран».

«Это самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить. И такие вещи заявляет потомок нацистов, дед которого, Йозеф Пауль Совиньи, будучи бургомистром Брилона во времена Третьего рейха, переименовывал улицы в честь Гитлера и Геббельса (...) а его отец, Иоахим Мерц, воевал против Красной армии. Той самой, которая освободила узников концлагерей от того, что позже будет называться Холокостом», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия, в свою очередь, продолжает работу, начатую антифашистами в годы Второй мировой войны.

Ранее Мерц похвалил Израиль за удары по Ирану, отметив, что страна сделала «грязную работу для всего мира». Он добавил, что испытывает уважение к израильскому руководству за то, что оно «проявило мужество» и нанесло удары по Исламской республике. По словам канцлера, иранские власти «распространяли разрушения по всему миру».

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