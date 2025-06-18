Желающей открыть подруге глаза на измены мужа женщине дали совет

К коучу по отношениям Колин Нолан обратилась женщина, желающая открыть подруге глаза на измены мужа. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Mirror.

По словам автора письма, у ее старой подруги есть все: красивый дом, дети и достаточно денег, чтобы не беспокоиться о жизни. Однако муж подруги — игроман, который активно изменяет ей, о чем знают многие общие знакомые. «Я чувствую, что должна быть той, кто предупредит ее о внебрачных связях мужа, но я не хочу ее обидеть. И я недостаточно хорошо знаю ее мужа, чтобы сказать ему что-то напрямую — он не общается с ее старыми друзьями», — написала женщина и попросила совета о том, как ей поступил.

Нолан предположила, что подруга может знать о проблеме, но не признавать ее. Она предупредила, что желание раскрыть подруге глаза может вызвать с ее стороны агрессию. «Я бы предложила сказать ей следующее: "Не знаю, правда ли это, но как твой друг я хотела, чтобы ты знала, о чем судачат люди". А дальше ей решать, что она сделает с этой информацией», — написала Нолан.

«Я думаю, вам поможет, если вы спросите себя: а чего бы вы хотели, если бы были на месте подруги: чтобы вам сказали правду или утаили ее?» — предложила задаться вопросом коуч.

Ранее к Нолан обратилась 42-летняя женщина, которая после развода завела молодого любовника и столкнулась с неожиданной для себя проблемой. По словам женщины, она все больше влюбляется в нового партнера и чувствует взаимность.