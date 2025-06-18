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21:05, 18 июня 2025Забота о себе

Женщин предупредили о риске потери конечностей из-за тампонов

Гинеколог Илюхина предупредила женщин о риске потери конечностей из-за тампонов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sitthiphong / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что при неправильном использовании тампонов, которые являются очень популярным средством интимной гигиены среди женщин, может возникнуть синдром токсического шока (СТШ). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Как отметила Илюхина, симптомами СТШ считаются высокая температура, сыпь, рвота и диарея. В более серьезных случаях могут возникнуть почечная недостаточность. Кроме того, синдром токсического шока может грозить потерей конечностей и летальным исходом, предупредила доктор.

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Чтобы минимизировать риски, специалистка призвала женщин менять тампоны каждые два-четыре часа и не оставлять их на ночь. Кроме того, врач посоветовала чередовать их с прокладками. При первых же симптомах СТШ необходимо срочно вытащить тампон и обратиться за медицинской помощью, заключила Илюхина.

Ранее гинеколог Ольга Каплина рассказала женщинам об убивающих здоровье ошибках. По ее словам, не стоит терпеть боль во время менструации, потому что она не является нормой.

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