Женщин предупредили о риске потери конечностей из-за тампонов

Гинеколог Илюхина предупредила женщин о риске потери конечностей из-за тампонов

Гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что при неправильном использовании тампонов, которые являются очень популярным средством интимной гигиены среди женщин, может возникнуть синдром токсического шока (СТШ). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Как отметила Илюхина, симптомами СТШ считаются высокая температура, сыпь, рвота и диарея. В более серьезных случаях могут возникнуть почечная недостаточность. Кроме того, синдром токсического шока может грозить потерей конечностей и летальным исходом, предупредила доктор.

Чтобы минимизировать риски, специалистка призвала женщин менять тампоны каждые два-четыре часа и не оставлять их на ночь. Кроме того, врач посоветовала чередовать их с прокладками. При первых же симптомах СТШ необходимо срочно вытащить тампон и обратиться за медицинской помощью, заключила Илюхина.

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