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09:04, 18 июня 2025Бывший СССР

Жители Федоровки отказались покидать свои дома и дождались российских военных

Минобороны: Жители Федоровки отказались эвакуироваться и дождались ВС России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жители села Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР) отказались эвакуироваться из населенного пункта на Украину, чтобы дождаться бойцов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом на распространенном Минобороны видео рассказал один из жителей населенного пункта по имени Юрий, передает ТАСС.

«Моего возраста мужчинам тяжело было, пока полиция украинская заезжала к нам в село. Они у меня (...) во дворе, можно сказать, жили. Я в доме закрывался, не открывал, чтоб меня только не утащили. Я не хочу воевать за эту страну, за эту идеологию ихнюю», — сказал он.

Мужчина подчеркнул, что местным жителям неоднократно предлагали эвакуироваться, однако даже те, кто уезжал, впоследствии возвращались из-за нехватки денег. Кроме того, он отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) без спроса заняли его дом и «выгребли его подчистую».

Другой местный житель по имени Ян сообщил, что три года скрывался от повесток территориального центра комплектования (ТЦК). Как рассказала его супруга Галина, мужчина не хотел идти воевать против своих родственников.

Отмечается, что 11 оставшихся в селе жителей из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ эвакуировали российские военнослужащие. Пешком и на лодках их довели до Великой Новоселки, где мирных жителей ждала группа эвакуации на машине.

Армия России заняла Федоровку 6 июня. Информацию о контроле ВС РФ над населенным пунктом подтвердили в Минобороны.

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