Звезда «Любовь и голуби» рассказала о съемках с Теняковой

Актриса Сизоненко рассказала о работе с Теняковой на съемках «Любовь и голуби»

Актриса Лада Сизоненко, сыгравшая младшую дочь Кузякиных в фильме «Любовь и голуби», рассказала о работе с Натальей Теняковой. Своими воспоминаниями артистка поделилась в интервью Life.ru.

По словам актрисы, у Теняковой было золотое сердце. Также она вспомнила, что народная артистка России и ее супруг Сергей Юрский очень любили друг друга.

«Они говорили, что был какой-то свет между ними такой божественный, когда они разговаривали или во время репетиций. Или просто когда смотрели друг на друга», — сказала Сизоненко.

Кроме того, артистка вспомнила, что Наталья заботилась о ней во время съемок в культовой картине и произвела на нее хорошее впечатление своим перевоплощением в образ бабы Шуры.

«Никто не мог поверить, что эта молодая элегантная женщина — та самая старушка. Тенякова — потрясающая актриса и гигант кино. Жаль, что ее больше нет с нами», — добавила она.

Ранее стало известно, что прощание с народной артисткой Натальей Теняковой пройдет в МХТ имени Чехова. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.