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09:43, 19 июня 2025Мир

Названа цель удара Ирана рядом с больницей в Израиле

IRNA: Целью удара Ирана рядом с больницей в Израиле был штаб ЦАХАЛ
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Целью удара Ирана рядом с больницей в Израиле был штаб киберкомандования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) C4I и разведывательный центр израильской армии в Гав-Яме. Об этом сообщает IRNA.

По данным иранского агентства, сама больница «Сорока» подверглась только действию взрывной волны и не получила повреждений.

Ранее обломки одной из иранских ракет рухнули на больницу «Сорока» в израильском городе Беэр-Шева. В результате происшествия пострадали люди. «Сорока» является третьей по величине больницей Израиля и медицинским университетским центром.

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