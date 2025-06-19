Названа цель удара Ирана рядом с больницей в Израиле

IRNA: Целью удара Ирана рядом с больницей в Израиле был штаб ЦАХАЛ

Целью удара Ирана рядом с больницей в Израиле был штаб киберкомандования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) C4I и разведывательный центр израильской армии в Гав-Яме. Об этом сообщает IRNA.

По данным иранского агентства, сама больница «Сорока» подверглась только действию взрывной волны и не получила повреждений.

Ранее обломки одной из иранских ракет рухнули на больницу «Сорока» в израильском городе Беэр-Шева. В результате происшествия пострадали люди. «Сорока» является третьей по величине больницей Израиля и медицинским университетским центром.