Обломки иранской ракеты рухнули на израильскую больницу «Сорока» в Беэр-Шеве

Обломки одной из иранских ракет рухнули на больницу «Сорока» в израильском городе Беэр-Шева. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали люди. «Сорока» является третьей по величине больницей Израиля и медицинским университетским центром.

Ранее в июне источник агентств Fars сообщил, что иранские ракеты, используемые для атаки Израиля, оснастили боевыми частями «высокой разрушительной мощности».

В том же месяце стало известно, что в ходе ответных ударов по Израилю Иран использовал баллистические ракеты Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.