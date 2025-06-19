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07:53, 19 июня 2025Мир

Обломки иранской ракеты рухнули на израильскую больницу

Обломки иранской ракеты рухнули на израильскую больницу «Сорока» в Беэр-Шеве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Обломки одной из иранских ракет рухнули на больницу «Сорока» в израильском городе Беэр-Шева. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали люди. «Сорока» является третьей по величине больницей Израиля и медицинским университетским центром.

Ранее в июне источник агентств Fars сообщил, что иранские ракеты, используемые для атаки Израиля, оснастили боевыми частями «высокой разрушительной мощности».

В том же месяце стало известно, что в ходе ответных ударов по Израилю Иран использовал баллистические ракеты Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.

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