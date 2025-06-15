Оснащение иранских ракет раскрыли

Fars: Иранские ракеты оснастили боеголовками «высокой разрушительной мощности»

Иранские ракеты, используемые для атаки Израиля, оснастили боеголовками «высокой разрушительной мощности». Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник.

Уточняется, что также Корпус стражей исламской революции (КСИР) использовал ракеты класса «земля-земля» «Хадж Касем», имеющие дальность поражения свыше 1,4 тысячи километров.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по зданию научно-исследовательского института (НИИ) имени Хаима Вейцмана в израильском городе Реховот.