Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:33, 15 июня 2025Наука и техника

Оснащение иранских ракет раскрыли

Fars: Иранские ракеты оснастили боеголовками «высокой разрушительной мощности»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

Иранские ракеты, используемые для атаки Израиля, оснастили боеголовками «высокой разрушительной мощности». Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник.

Уточняется, что также Корпус стражей исламской революции (КСИР) использовал ракеты класса «земля-земля» «Хадж Касем», имеющие дальность поражения свыше 1,4 тысячи километров.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по зданию научно-исследовательского института (НИИ) имени Хаима Вейцмана в израильском городе Реховот.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ заявила о завершении ударов по Тегерану

    ВС Ирана раскрыли тип использованных во время новой волны атак на Израиль вооружений

    В Израиле назвали число пропавших без вести при ударах Ирана

    Оснащение иранских ракет раскрыли

    Россиянам рассказали о мошеннических схемах при покупке машины

    Продолжительность ирано-израильского конфликта спрогнозировали

    Во Внуково назвали причину задержки багажа туристов Turkish Airlines

    Россиянам назвали признаки работодателей-мошенников

    Число пострадавших в Израиле достигло 200 человек

    Стало известно о разрыве обороны ВСУ по швам на одном участке фронта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости