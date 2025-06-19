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09:50, 19 июня 2025Силовые структуры

Атакой дрона ВСУ на легковой автомобиль в российском регионе заинтересовались следователи

В России расследуют атаки дронов ВСУ на автомобиль и дом в Белгородской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские следователи намерены расследовать новые преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении мирных жителей Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, дрон ВСУ целенаправленно атаковал легковой автомобиль возле села Маломихайловка в Шебекинском округе. Один гражданский получил ранение. В самом Шебекино беспилотник нанес удар по многоквартирному дому, житель которого также получил ранения.

В СК установят детали произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.

В ночь на четверг, 19 июня, ВСУ выпустили по России свыше 80 беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны (ПВО), как уточняется, за ночь сбили 81 дрон над 11 регионами России, попытки атаки были предприняты в период с 21:20 18 июня до 6:40 19 июня.

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