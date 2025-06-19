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07:39, 19 июня 2025Россия

Украина за ночь выпустила по России свыше 80 беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 81 беспилотник ВСУ над 11 регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

В ночь на четверг, 19 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше 80 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Силы противовоздушной обороны (ПВО), как уточняется, за ночь сбили 81 дрон над 11 регионами России, попытки атаки были предприняты в период с 21:20 18 июня до 6:40 19 июня . Больше всего беспилотников — 19 — перехватили над Брянской областью.

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Еще 17 беспилотников сбили над Курской областью, 13 — над Смоленской, 7 — над Волгоградской, 6 — над Орловской, по 5 — над Ростовской областью и Крымом, по 3 — над Белгородской и Астраханской областями, 2 — над Рязанской областью и один — над Московским регионом.

В ночь на 18 июня интенсивность ночных попыток атак ВСУ на Россию резко изменилась — она снизилась по сравнению с прошедшей ночью в три раза. Силы ПВО сбили 48 летательных аппаратов над Курской, Орловской, Брянской, Белгородской, Тульской, Калужской и Липецкой областями, а также над Московским регионом.

ЖЗЛ
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