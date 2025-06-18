Интенсивность ночных попыток атак ВСУ на Россию резко изменилась

Минобороны: Силы ПВО сбили 48 беспилотников ВСУ над восемью регионами России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 18 июня, выпустили по России почти полсотни беспилотников. Об резком снижении интенсивности ночных атак сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 48 летательных аппаратов над восемью регионами России. Больше всего летательных аппаратов — 14 — сбили над Брянской областью.

Еще 11 летательных аппаратов сбили над Курской областью, 10 — над Орловской областью, 5 – над Белгородской областью, 3 — над Тульской областью, по два — над Калужской областью и Московским регионом, еще один — над Липецкой областью.

В ночь на 17 июня Украина выпустила по России почти 150 летательных аппаратов. Летательные аппараты, как уточнили в Минобороны, перехватили в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областях, а также над Московским регионом.