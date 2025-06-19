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14:58, 19 июня 2025Культура

Бейонсе упрекнули в плагиате песни группы «Любэ»

Критик Соседов: Западные артисты часто вдохновляются хитами российских певцов
Ольга Коровина

Фото: Parkwood Entertainment / Reuters

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал слухи о том, что американская певица Бейонсе позаимствовала мелодию из песни российской группы «Любэ». Его слова приводит Общественная служба новостей.

Соседов подчеркнул, что отечественные исполнители часто вдохновляются иностранными композициями, однако бывает и наоборот. «Сегодня и западные артисты берут за основу некоторые хиты наших звезд. Причем это могут быть песни очень старые», — отметил он.

Так, в 2021 году Бейонсе выпустила трек Be Alive, который оказался похожим на «Ты неси меня, река» группы «Любэ». Песня российского коллектива была записана еще в 2002 году.

«Как правило, они берут отрывки из наших песен, которые западному слушателю незнакомы», — пояснил критик. Он добавил, что в большинстве случаев музыканты покупают право на исполнение чужих композиций.

Ранее в Бразилии признали плагиатом песню британской певицы Адель Million Years Ago. Суд постановил изъять трек из продажи по всему миру, в том числе с музыкальных стриминговых сервисов.

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