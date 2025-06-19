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14:09, 19 июня 2025Ценности

Дочь Кайли Дженнер высмеяла мать за стиль в 2010 году

Дочь Кайли Дженнер Сторми высмеяла мать за яркие парики в 2010 году
Мария Винар

Фото: L.E. Baskow / Reuters

Дочь телезвезды Кайли Дженнер и рэпера Трэвиса Скотта Сторми высмеяла мать за стиль в 2010 году. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте предпринимательницы.

В размещенном ролике Дженнер показала семилетней наследнице снимок, сделанный в упомянутом периоде. На нем она была запечатлена в красной футболке и черных вельветовых сапогах с высоким голенищем. Кроме того, на ней присутствовали накладные пряди бирюзового цвета. «Ты что, покрасила волосы на этой фотографии?» — поинтересовалась Сторми. «Нет, это был парик. Мама любила носить яркие парики», — ответила родительница.

Сторми, в свою очередь, отметила, что наряд матери не сочетается с париком. «Синий парик с красным нарядом? Это не очень хорошее сочетание», — заявила девочка.

Ранее сообщалось, что американка Симона Байлз, ставшая самой титулованной гимнасткой в мире, обругала модный бренд Khy, создательницей которого является Кайли Дженнер.

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