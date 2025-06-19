Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:46, 19 июня 2025Культура

Глава Минкульта назвала имя будущего худрука театра патриотической драматургии

Любимова назвала Прилепина будущим худруком театра патриотической драматургии
Андрей Шеньшаков
Захар Прилепин

Захар Прилепин. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что театр патриотической драматургии, который создается в Москве, может возглавить писатель Захар Прилепин. Ее слова передает издание «Газета.Ru».

Любимова, выступая на полях Петербургского международного экономического форума, пообещала оказать Прилепину всю необходимую поддержку в создании и руководстве будущим театром.

«Будем стараться помочь Захару и его команде. Мне кажется, будущее руководство театра будет за ним», — сообщила она.

Также глава Минкульта отметила, что главного режиссера нового театра и состав труппы утверждать должны не чиновники, а деятели искусств.

В октябре 2024 года стало известно, что писатель Захар Прилепин войдет в обновленный Совет по культуре и искусству.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа возможная дата удара США по Ирану

    Экс-депутата Заксобрания российского города объявили в розыск

    Собчак встала в шесть утра и оценила подъем фразой «так я долго не протяну»

    Врачи списали симптомы опасного заболевания у 30-летней женщины на тревожность

    ФИФА наложила на «Локомотив» трансферный бан до 2027 года

    Во время массированной атаки ВСУ на российский регион пострадал мирный житель

    Бывший вагнеровец показал неизвестное фото ближайшего соратника Пригожина

    В США признали неспособность Израиля уничтожить ядерный объект Ирана

    Иран провел прямые переговоры с США

    Черчесов назвал лучшего из подопечных в тренерской карьере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости