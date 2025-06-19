Глава Минкульта назвала имя будущего худрука театра патриотической драматургии

Любимова назвала Прилепина будущим худруком театра патриотической драматургии

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что театр патриотической драматургии, который создается в Москве, может возглавить писатель Захар Прилепин. Ее слова передает издание «Газета.Ru».

Любимова, выступая на полях Петербургского международного экономического форума, пообещала оказать Прилепину всю необходимую поддержку в создании и руководстве будущим театром.

«Будем стараться помочь Захару и его команде. Мне кажется, будущее руководство театра будет за ним», — сообщила она.

Также глава Минкульта отметила, что главного режиссера нового театра и состав труппы утверждать должны не чиновники, а деятели искусств.

В октябре 2024 года стало известно, что писатель Захар Прилепин войдет в обновленный Совет по культуре и искусству.