Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:02, 19 июня 2025Путешествия

Иностранная авиакомпания продлила отмену рейсов в Россию

Росавиация: Air Arabia продлила отмену рейсов в Россию до 30 июня включительно
Алина Черненко

Фото: MC MEDIASTUDIO / Shutterstock / Fotodom

Авиакомпания Air Arabia продлила отмену регулярных рейсов в Россию и из нее до 30 июня включительно. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что такое решение было принято из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. При этом вывозные рейсы иностранный авиаперевозчик выполнять продолжит, добавил Кореняко. В четверг, 19 июня, Air Arabia планирует перевезти в Россию почти 800 пассажиров.

Материалы по теме:
«Никаких компромиссов — только победа» К чему приведет операция Израиля против ядерного потенциала Ирана и чем это угрожает России?
«Никаких компромиссов — только победа»К чему приведет операция Израиля против ядерного потенциала Ирана и чем это угрожает России?
16 июня 2025
«Есть риск взаимного уничтожения» На что готовы Иран и Израиль ради победы и чем завершится их конфликт, если в него вступят США?
«Есть риск взаимного уничтожения»На что готовы Иран и Израиль ради победы и чем завершится их конфликт, если в него вступят США?
17 июня 2025

Путешественникам, которые приобрели авиабилеты в составе туристического пакета, представитель Росавиации порекомендовал обратиться по месту покупки. Тем, кто бронировал билеты на сайте, в авиакомпании предложили получить кредитный ваучер для покупки нового билета, вернуть деньги или перенести дату перелета.

Ранее сообщалось, что тысячи российских туристов застряли в международных аэропортах без возможности вернуться домой из-за внезапного военного конфликта на Ближнем Востоке. Air Arabia, Flydubai, Emirates и Etihad отменили регулярные рейсы в Россию из-за закрытия воздушного пространства над Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил ракетой по зданию Тель-Авивской фондовой биржи

    В Германии раскритиковали главу ЕК из-за слов о России

    Российские войска продвинулись в Сумской области

    В российском городе рабочие два часа не могли попасть на завод по одной причине

    60-летняя Элизабет Херли опубликовала фото топлес

    В Кремле объяснили позднее время начала встречи Путина со СМИ

    Украина продолжила попытки нанести удары по России

    В России рассказали о превосходстве над США в самолетостроении

    Популярная юмористка получила комплимент от Николая Цискаридзе и не поверила в это

    Раскрыта дата свадьбы Муцениеце и Дранги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости