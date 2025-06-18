Тысячи россиян застряли в разных аэропортах мира из-за внезапного военного конфликта

АТОР: Авиакомпании Air Arabia, Flydubai, Emirates отменили рейсы в Россию

Тысячи российских туристов остаются в международных аэропортах без возможности вернуться домой из-за внезапного военного конфликта на Ближнем Востоке. Видео очевидцев, застрявших в разных аэропортах мира, появилось в социальных сетях, о проблемах с перелетами на своем сайте сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным источника, авиаперевозчики Air Arabia, Flydubai, Emirates и Etihad отменили регулярные рейсы в Россию из-за закрытия воздушного пространства над Ираном. Порядок работы указанных авиакомпаний с отечественными туроператорами по вопросам возврата денег за отмененные рейсы не установлен. Перевозчики продолжают вывозить туристов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и других стран.

Однако россияне сообщают, что авиакомпании заставляют их подписывать информационные согласия и бумаги, которые подразумевают отсутствие претензий о длительных задержках — без этих документов путешественников могут не посадить на борт.

Как сообщает Telegram-канал Mash, группа жителей из Башкирии четвертые сутки не может вылететь из Эмиратов в Уфу. Рейс G9 931 должен быть состояться 14 июня.

Туристам также не предлагают альтернативные маршруты в другие города России. Помимо длительных задержек до пяти дней, авиакомпания Air Arabia не возвращает деньги за билеты, отказываясь расселять людей по гостиницам в городах ОАЭ, а Flydubai отказывает в посадке тем, кто поменял рейс.

Ранее около двух тысяч россиян не смогли вылететь из ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке. Эта страна оказалась не только массовым направлением летнего отдыха, но и одним из трех крупнейших пересадочных хабов (наряду с Турцией и Китаем), через который россияне организуют свои поездки.

