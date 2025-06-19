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13:17, 19 июня 2025Мир

Иран подтвердил проведение переговоров

Аракчи: Иран проведет переговоры с главами МИД Франции, Британии и Германии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Аббас Аракчи

Аббас Аракчи. Фото: Iranian Foreign Ministry / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

Иран проведет переговоры с Францией, Британией и Германией. Данную информацию подтвердил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи, сообщает IRNA.

«В пятницу мы встретимся в Женеве с европейской делегацией», — сказал он.

Руководитель иранского внешнеполитического ведомства отметил, что переговоры пройдут с участием глав МИД Франции Жан-Ноэля Барро, Великобритании Дэвида Лэмми и Германии Йоханна Вадефуля.

Также на встрече будет присутствовать верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о посредничестве России в конфликте между Израилем и Ираном. По его словам, сейчас в этом востребованности нет, однако нельзя спрогнозировать, появится ли она в дальнейшем.

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