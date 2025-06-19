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12:55, 19 июня 2025Мир

Песков высказался о посредничестве Москвы в конфликте между Израилем и Ираном

Песков: Сейчас нет востребованности на посредничество РФ между Израилем и Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chen Kalifa / Reuters

Сейчас нет востребованности на посредничество Москвы в конфликте между Израилем и Ираном, однако нельзя спрогнозировать, появится ли она в дальнейшем. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Конечно, сейчас, наверное, особой востребованности нет. Но появится ли она в дальнейшем, сейчас мы просто не можем этого прогнозировать», — отметил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к идее посредничества российского коллеги Владимира Путина в конфликте между Израилем и Ираном. Он рассказал, что общался с президентом России по этому вопросу.

Дмитрий Песков также говорил о готовности России выступить посредником в урегулировании ирано-израильского конфликта. Он напомнил, что на столе по-прежнему остаются предложения, изложенные Владимиром Путиным в разговоре с Дональдом Трампом.

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