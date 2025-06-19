Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:48, 19 июня 2025Экономика

Известная певица пожаловалась на привидения в квартире

Певица Анна Семенович пожаловалась на привидения в квартире
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Певица Анна Семенович пожаловалась на приведения в своей московской квартире. Об инциденте с потусторонними силами она рассказала в беседе с ОСН.

Больше 10 лет назад Семенович купила квартиру в центре Москвы. По ее словам, в первую ночь после переезда ей начали сниться кошмары. Кроме того, известная певица продолжала слышать странные звуки.

«Каждую ночь в абсолютно пустой квартире кто-то ходил шаркающей походкой, были слышны посторонние звуки. Списать на соседей или домашних животных я не могла, потому что не было котов или собак, а стены были довольно толстыми», — рассказала звезда.

Через пару дней Семенович решила продать новую квартиру и переехать в съемное жилье. Позже она выяснила, что в прошлом на месте жилого комплекса, где находилась квартира, располагалась скотобойня.

Ранее Семенович показала роскошный интерьер загородного дома жениха Дениса Шреера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский бомбардировщик выпустил тепловые ловушки вблизи корабля США. Впечатленные американцы показали, как это было

    Экс-советник Байдена назвала настоящих правителей США в его президентство

    Объяснена разница в мастурбации у молодых и пожилых людей

    Ставший свидетелем ракетной атаки в Израиле журналист раскрыл детали случившегося

    Врачи спасли россиянку с опухолью размером с баскетбольный мяч

    Кологривый назвал свои любимые книги

    Трамп пообещал определиться с решением об ударах по Ирану

    США захотели добиться запрета для Ирана на обогащение урана

    Появились неожиданные подробности о выполнявшем заказ отца в Подмосковье киллере

    43-летняя теннисистка Серена Уильямс показала фигуру в трусах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости