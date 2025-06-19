Известная певица пожаловалась на привидения в квартире

Певица Анна Семенович пожаловалась на привидения в квартире

Певица Анна Семенович пожаловалась на приведения в своей московской квартире. Об инциденте с потусторонними силами она рассказала в беседе с ОСН.

Больше 10 лет назад Семенович купила квартиру в центре Москвы. По ее словам, в первую ночь после переезда ей начали сниться кошмары. Кроме того, известная певица продолжала слышать странные звуки.

«Каждую ночь в абсолютно пустой квартире кто-то ходил шаркающей походкой, были слышны посторонние звуки. Списать на соседей или домашних животных я не могла, потому что не было котов или собак, а стены были довольно толстыми», — рассказала звезда.

Через пару дней Семенович решила продать новую квартиру и переехать в съемное жилье. Позже она выяснила, что в прошлом на месте жилого комплекса, где находилась квартира, располагалась скотобойня.

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