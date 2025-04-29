Анна Семенович показала роскошный интерьер загородного дома

Анна Семенович показала интерьер своего загородного дома

Певица Анна Семенович похвасталась роскошным интерьером в загородном доме своего жениха Дениса Шреера, куда недавно переехала. Она показала жилье телеканалу НТВ.

Теперь артистка живет в двухэтажном особняке площадью 300 квадратных метров. За два месяца после переезда Семенович успела внести изменения в интерьер. Она сняла со стен в гостиной фото дочери и жены возлюбленного, заменив собственными совместными снимками со Шреером. Кроме того, певица обновила мягкую мебель и шторы во всех комнатах, а также украсила помещения элементами декора из своей квартиры.

Ранее Семенович призналась, что в загородном доме скучает по Москве. Артистке нравится проводить время на природе, однако ей не достает привычных моментов жизни в большом городе, в том числе пробок.