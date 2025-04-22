Анна Семенович захотела сбежать из загородного дома

Певица Семенович рассказала, что скучает по Москве

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович призналась, что скучает по Москве в загородном доме. Об этом сообщает «7дней.ру» со ссылкой на соцсети певицы.

Известно, что Семенович переехала с женихом Денисом Шреером в коттедж в Подмосковье. Вначале артистка рассказывала, что рада находиться на природе — пить кофе на крыльце дома и смотреть на сад. Теперь же Семенович пожаловалась, что не смогла оценить прелести загородной жизни. «Скучаю по Москве, по этой пробочке к дому заветной, по которой ты едешь и знаешь: вот-вот я скоро буду у себя в квартирке», — написала она.

В марте певица Анна Семенович переехала в новый загородный дом. Знаменитость рассказала, что наслаждается шикарной территорией с соснами вокруг. «Я так давно об этом мечтала. Я очень счастлива», — заявила Семенович. Певица не уточнила, где именно находится новое жилье.