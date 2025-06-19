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20:59, 19 июня 2025Культура

Кологривый назвал свои любимые книги

Кологривый назвал любимыми книги «Сто лет одиночества» и «Братья Карамазовы»
Андрей Шеньшаков

Актер Никита Кологривый назвал свои любимые литературные произведения. Об этом сообщает издание «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу портала «Строки».

В список любимых книг звезды «Слова пацана» вошли сразу два произведения колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса — «Сто лет одиночества» и «Любовь во время чумы». Из российской классики в топ-5 любимых книг Кологривого вошел последний роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

Также Никита назвал любимой персидскую сказку «Багдадский вор» Ахмеда Абдуллы, который изначально создавал сценарий для Голливуда, но потом превратил его в роман. Замкнул рейтинг артиста «Мартин Иден» Джека Лондона.

Ранее стало известно, что актер Никита Кологривый оказался среди эвакуированных из Ирана.

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