Кологривый назвал свои любимые книги

Кологривый назвал любимыми книги «Сто лет одиночества» и «Братья Карамазовы»

Актер Никита Кологривый назвал свои любимые литературные произведения. Об этом сообщает издание «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу портала «Строки».

В список любимых книг звезды «Слова пацана» вошли сразу два произведения колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса — «Сто лет одиночества» и «Любовь во время чумы». Из российской классики в топ-5 любимых книг Кологривого вошел последний роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

Также Никита назвал любимой персидскую сказку «Багдадский вор» Ахмеда Абдуллы, который изначально создавал сценарий для Голливуда, но потом превратил его в роман. Замкнул рейтинг артиста «Мартин Иден» Джека Лондона.

Ранее стало известно, что актер Никита Кологривый оказался среди эвакуированных из Ирана.