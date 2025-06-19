Daily Star: Павлины захватили английскую деревню Гулвал

Колония павлинов захватила деревню в английской деревне Гулвал в графстве Корнуолл и теперь портит автомобили местных жителей. Об этом пишет Daily Star.

Павлины сбежали или были выпущены с территории одного из особняков примерно 20 лет назад. Теперь птицы часто появляются во дворах домов, залетают на крыши или гуляют по дорогам. Они не только царапают автомобили, но и оставляют отходы жизнедеятельности на газонах.

Сейчас в деревне всего 30 павлинов. По словам местных, птицы причиняют неудобства, но ведут себя дружелюбно и не боятся подходить близко к людям. Некоторые жители дали клички павлинам, которые часто проводят время на их задних дворах.

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