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14:15, 11 июня 2025Из жизни

Медвежонок ворвался в дом престарелых и поплатился

В США медсестра дома престарелых выгнала медвежонка ходунками
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Manuel ROMARIS / Getty Images

В штате Пенсильвания, США, детеныша черного медведя с трудом выгнали из дома престарелых. Об этом сообщает CBS News.

Медвежонок ворвался в здание, разбив окно примерно 11 вечера. Первыми его заметили медсестры. Одна из них, Шарлин Эллиот, испугалась, что медведь набросится на жителей дома престарелых, поэтому схватила ходунки и начала избивать его.

Другие сотрудницы пытались выгнать медвежонка гуманно. Они выманивали его на улицу рисовыми хлопьями, однако тот никак не реагировал на угощение и поплатился за это. Эллиот продолжила бить ходунками хищника, оттесняя его к дверям. Позже она призналась, что думала только о безопасности пожилых людей и была готова пожертвовать ради них жизнью.

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В конце концов медсестры вызвали специалистов из пенсильванской Комиссии по охране дикой природы. Те установили ловушку, и вскоре медвежонок попался. По словам специалистов, ему всего год. Животное выпустили в дикую природу. Предполагается, что его привлекли к дому престарелых кормушки для птиц, стоящие вокруг. После инцидента их убрали.

В штате Пенсильвания обитают около 18 тысяч черных медведей. Обычно они не нападают на людей, а просто ищут еду.

Ранее сообщалось, что в Канаде жительница провинции Британская Колумбия отбилась от набросившегося на нее черного медведя. Она облила его водой из шланга и смогла убежать.

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