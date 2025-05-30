Женщина шлангом отбилась от напавшего на нее из-за угла медведя

CTV News: В Канаде женщина отбилась от черного медведя садовым шлангом

В Канаде жительница провинции Британская Колумбия отбилась от набросившегося на нее черного медведя. Об этом сообщает CTV News.

Инцидент произошел в населенном пункте Анмор к востоку от Ванкувера во вторник, 27 мая. Женщина находилась около своего дома, когда из-за угла появился медведь и пошел на нее. Канадка пыталась отпугнуть зверя громкими звуками, однако он напал на нее и укусил.

После этого женщина схватила садовый шланг, обдала медведя водой и смогла убежать. Ее травмы оказались неопасными. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Прибывшие на место сотрудники природоохранной службы не нашли медведя рядом с домом канадки. Там была установлена ловушка на случай, если зверь вернется.

Ранее сообщалось, что в американском Кентукки егерь Дерик Крич обнаружил в жилом доме черного медведя, сидящего на кухонной плите. Зверь провалился в жилое помещение с чердака.