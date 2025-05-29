В США медведь упал с потолка на кухонную плиту

В штате Кентукки, США, егерь Дерик Крич обнаружил в жилом доме черного медведя, сидящего на кухонной плите. Об этом пишет People.

Крич прибыл в дом по вызову испуганного владельца. Егерь прошел на кухню и увидел хищника и проломленный потолок над ним. Осмотревшись, Крич установил, что медведь проник в дом и забрался по лестнице на чердак. Там под ним провалился пол, и он упал на плиту.

Егерь позвал на помощь заместителя шерифа округа, и вместе они выгнали хищника через открытую дверь.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Ранее сообщалось, что в городе Симсбери, США, семья заметила на заднем дворе медведя, решившего поиграть на детской площадке. Он поднялся по лестнице комплекса, ведущей к горке, и скатился с нее на глазах людей.

