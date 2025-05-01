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16:33, 1 мая 2025Из жизни

Скатившийся с детской горки медведь попал на видео

В США медведь скатился с детской горки на глазах у семьи
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В городе Симсбери, США, семья заметила на заднем дворе медведя, решившего поиграть на детской площадке. Об этом сообщает Associated Press.

Жительница города Сара Лавинг вернулась домой с мужем и двумя маленькими детьми. Когда она выглянула в окно, то увидела двух медведей, направляющихся к игровой площадке. По словам женщины, она даже не удивилась. В последнее время звери все чаще забредали в Симсбери в поисках еды.

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Позднее медведям все-таки удалось поразить Лавинг. Один из хищников вдруг поднялся по лестнице детского комплекса, ведущей к горке, и скатился с нее на глазах людей. Этот момент попал на видео. Как рассказывает женщина, медведи ходили по площадке еще 10 минут, а потом ушли к соседу.

Ранее сообщалось, что на острове Шпицберген белый медведь погнался за россиянином и попал на видео. Мужчина спасся от медведя в последний момент, запрыгнув на снегоход.

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