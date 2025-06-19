Малышева замахнулась на участника передачи и пригрозила ему дракой

Малышева возмутилась рецептом повара в программе «Жить здорово!»

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале замахнулась на участника передачи повара Алексея Ковбу и пригрозила ему дракой. Выпуск доступен на сайте телеканала.

В выпуске передачи ведущие готовили соус ткемали из алычи. Врача разозлило, что Ковба добавил в соус немного перца чили, что, по мнению Малышевой, не соответствует правилам приготовления грузинского блюда. «Ты с ума сошел? Это грузинский соус. Набабахал перца. Я ему говорю: "Леша, зачем ты [его добавил]?» — возмутилась Малышева и замахнулась на Ковбу ложками.

Телеведущая призвала повара не класть мексиканский перец в грузинский соус и в шутку пригрозила ему, что «дело дойдет до драки».

Ранее Малышева побоялась пробовать ферментированные азиатские бобы натто. После того как врач отказалась их есть, она отдала миску с угощением в зрительный зал.