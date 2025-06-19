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17:25, 19 июня 2025Культура

Машков рассказал о поступавшем предложении остаться работать в Лондоне

Машков объяснил любовью к родине нежелание остаться после учебы в Лондоне
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Актер и режиссер, народный артист России Владимир Машков рассказал, как во времена обучения в Школе-студии МХАТ у Олега Табакова ездил с другими студентами в 1980-х годах в Венгрию, Англию и дальше по всему миру учиться, обмениваться опытом и знаниями с местными артистами. Об этом Машков рассказал во время встречи с молодыми артистами, режиссерами и студентами театральных вузов 18 июня в рамках Международной летней театральной школы СТД РФ и фестиваля «Фабрика Станиславского», передает «KP.RU».

По словам Машкова, чтобы стать артистом, он учился восемь с половиной лет: сначала в Новосибирском театральном училище, а затем поступил к Олегу Табакову в Школу-студию МХАТ.

«И мы, студенты, вместе с нашим мастером ездили в Венгрию, Англию и дальше по всему миру от Японии до Америки», — рассказал артист.

Учеба там, по словам Машкова, заняла два месяца. Табаков же был дружен с всемирно известным британским режиссером Питером Бруком, которому, как заявил Машков, так понравились студенты Табакова, что некоторым он предложил остаться в Лондоне. «Но наши ребята были тогда морально устойчивыми ко всяким "соблазнам", к тому же большими патриотами. И все вернулись на любимую родину... Не остались в Лондоне», — заключил актер.

Ранее Машков порассуждал о судьбе уехавших из России артистов. Отвечая на вопрос о том, нужно ли прощать и пускать обратно артистов, которые покинули страну и пожалели об этом, актер ответил, что на данный момент не видит у эмигрантов глубокого сожаления из-за совершенных поступков.

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