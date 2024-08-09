Машков порассуждал о судьбе уехавших из России артистов

Актер Машков заявил, что уехавших артистов можно будет простить после раскаяния

Народный артист России Владимир Машков порассуждал о судьбе покинувших Россию звезд. Его слова приводит aif.ru.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли прощать и пускать обратно артистов, которые покинули страну и пожалели об этом, актер ответил, что на данный момент не видит у эмигрантов глубокого сожаления из-за совершенных поступков. «Думаю, этот процесс еще будет идти. Прежде всего, в их сознании и сердцах. Уверен, еще наступит момент, когда они осознают, что потеряли свою большую страну. И тогда уже будем думать, что с ними делать», — сказал он.

Машков также подчеркнул, что прощение является одной из составляющих православия. «Но прощают тех, кто искренне кается», — отметил артист, добавив, что он никогда не теряет надежды на то, что «любой может измениться к лучшему».

Ранее экс-вокалист группы «На-На» Владимир Левкин высказался об уехавших из России звездах.