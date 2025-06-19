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14:13, 19 июня 2025Мир

Министр обороны Израиля назвал устранение Хаменеи одной из целей операции

Кац: Устранение верховного лидера Хаменеи — одна из целей операции против Ирана
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Али Хаменеи

Али Хаменеи. Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Handout via Reuters

Устранение иранского верховного лидера Али Хаменеи — одна из целей операции против Ирана. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает Ynet.

«Предотвращение его существования — цели операции», — сказал Кац на месте прямого попадания иранской ракеты в одно из зданий в пригороде Тель-Авива.

Он подчеркнул, что такого диктатора, как Хаменеи, не должно существовать.

Ранее обломки одной из иранских ракет рухнули на больницу «Сорока» в израильском городе Беэр-Шева. В результате происшествия пострадали люди. «Сорока» является третьей по величине больницей Израиля и медицинским университетским центром.

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