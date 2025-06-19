Министр обороны Украины не отчитался о провале обороны Сумской области

Гончаренко: Министр обороны Украины Умеров не явился на заседание Рады

Министр обороны Украины Рустем Умеров не явился на заседание Верховной Рады 19 июня и не отчитался о состоянии фортификационных укреплений в Сумской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«И сразу начинаем заседание с плохой новости. Министр обороны по моему вызову сегодня в Раду не придет», — написал он.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко уточнил, что Умеров может прийти на заседание парламента в пятницу, 20 июня.

Ранее военкор Александр Коц предостерег министра обороны Украины. Он связал это с переговорами по украинскому конфликту в Стамбуле.