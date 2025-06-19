Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:05, 19 июня 2025Россия

Минобороны отчиталось об ударе по военному предприятию на Украине

Минобороны: Российские войска ударили по военному предприятию на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска ударили по предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

Помимо того, удары наносились по цехам производства беспилотников, местам хранения дронов, складам, где находились боеприпасы и горючее, а также пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Материалы по теме:
«За один день отдаешь ползарплаты» Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
«За один день отдаешь ползарплаты»Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
Сегодня
«Мальвинки» и «черные вдовы». Что известно о секс-агентах, высасывающих деньги из бойцов СВО?
«Мальвинки» и «черные вдовы».Что известно о секс-агентах, высасывающих деньги из бойцов СВО?
23 мая 2025

По данным оборонного ведомства, в ночь на 19 июня украинские войска выпустили по России свыше 80 БПЛА. Под ударом оказались 11 регионов, в том числе столичный.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Колбаса — 400 рублей, помидоры — 200, военная форма — 10 000. На что тратят деньги участники СВО и кто наживается на солдатах?

    В Кремле высказались о помощи Ирану

    Россиянка сравнила орущего в самолете ребенка с червем и была пристыжена в сети

    Набиуллину попросили о любви

    Ударивший жениха ножом в сердце россиянин рассказал на видео о конфликте

    Раскрыты подробности продвижения российских войск в Сумской области

    В Кремле оценили итоги первых двух раундов переговоров с Украиной

    Белый порошок из Италии прислали в Россию под видом косметики

    В Минфине заявили о следующем за похолоданием потеплении в экономике

    В Раде установили новый антирекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости