Минобороны отчиталось об ударе по военному предприятию на Украине

Минобороны: Российские войска ударили по военному предприятию на Украине

Российские войска ударили по предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

Помимо того, удары наносились по цехам производства беспилотников, местам хранения дронов, складам, где находились боеприпасы и горючее, а также пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 19 июня украинские войска выпустили по России свыше 80 БПЛА. Под ударом оказались 11 регионов, в том числе столичный.