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12:28, 19 июня 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в российском регионе

Сейсмолог Семенова: Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у южных берегов Курил
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom

У южных берегов Курил произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, пишет РИА Новости.

Подземные толчки в Тихом океане зафиксировали в четверг, 19 июня, в 10:08 по местному времени (02:08 мск). Их магнитуда достигала 5,8, что считается сейсмологами сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 120 километрах к юго-западу от села Малокурильское с населением более двух тысяч человек на острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 55 километров, уточнила Семенова. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Угрозу цунами в регионе не объявляли.

Днем ранее мощное землетрясение произошло у берегов Мексики. Подземные толчки зафиксировали в среду, 18 июня, в 03:49 по местному времени (12:49 мск). Их магнитуда тоже достигала 5,8. Эпицентр явления находился в 192 километрах к юго-западу от города Тапачула с населением около 200 тысяч человек. О пострадавших и разрушениях неизвестно.

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