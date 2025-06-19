Мощное землетрясение произошло в Японии

У берегов японского Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,1

У берегов самого северного японского острова Хоккайдо произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает метеорологическое управление страны, выполняющее функции сейсмической службы.

Подземные толчки зафиксировали в четверг, 19 июня, в 08:08 по местному времени (02:08 мск). Их магнитуда достигала 6,1 — это сейсмологи называют сильным землетрясением.

Колебания ощутили у юго-восточного побережья полуострова Немуро (часть Хоккайдо) с населением около 73 тысяч человек. Подземные толчки также почувствовали жители других районов острова Хоккайдо, но на работу транспорта землетрясение не повлияло. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее стало известно о мощном землетрясении у побережья Южных Курил. Подземные толчки в Тихом океане зафиксировали 19 июня в 10:08 по местному времени (02:08 мск). Их магнитуда достигала 5,8. Эпицентр явления находился в 120 километрах к юго-западу от села Малокурильское с населением более двух тысяч человек на острове Шикотан.