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18:28, 19 июня 2025Экономика

Москвичам спрогнозировали погоду на следующую неделю

Синоптик Сафонов: 23-29 июня температура в Москве не превысит плюс 18 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Мосĸва»

Следующая неделя не порадует жителей Москвы хорошей погодой. Своим прогнозом с «Московским комсомольцем» поделился метеоролог, сооснователь проекта Meteoweb Алексей Сафонов.

По его сведениям, с 23 по 29 июня воздух в столице России не прогреется больше чем на 18 градусов, по Московской области дневная температура не превысит плюс 17. Ночью столбики термометров будут держаться около отметки десяти градусов выше нуля. Таким образом, температура во второй половине июня будет отставать от климатической нормы на два-четыре градуса. Прогнозируются осадки, они будут нестабильными.

До конца этой недели показатели сохранятся в пределах плюс 18-20 градусов, ночью также ожидается около 10 градусов тепла. Дожди не будут затяжными.

В возвращении 30-градусной жары в Москву сомневается и ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Как сообщалось ранее, погода в мегаполисе будет сырой, с температурой ниже климатической нормы на пять градусов.

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