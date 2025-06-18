Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:59, 18 июня 2025Экономика

Синоптик рассказала москвичам грустную новость

Синоптик Позднякова: В столицу в июне вряд ли вернется 30-градусная жара
Мария Черкасова

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В столицу в июне вряд ли вернется 30-градусная жара, заявила агентству «Москва» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом последние пять дней месяца обещают быть теплыми, чем сегодняшние дни. Так, погода со среды, 18 июня, по пятницу, 20 июня, будет не очень комфортной, атмосферное давление будет очень низким, ожидается много дождя и гроза. Минимальная температура составит от плюс 10 до плюс 12 градусов, днем — до плюс 18 градусов. Погода будет сырая, с температурой ниже климатической нормы на пять градусов.

В субботу, 21 июня, обойдется без существенных осадков, а днем прогнозируется небольшое потепление. Самая короткая ночь, которая будет в субботу, обещает быть прохладной, с температурой от 6 до 11 градусов, но днем потеплеет до плюс 21 градуса. В воскресенье, 22 июня, будет еще теплее — воздух прогреется до плюс 23 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что солнечная погода полноценно вернется в Москву только в начале июля, на рубеже 3-5 июля. Температура обещает повыситься до плюс 22-23 градусов, добавил специалист.

Пик холодной волны в Москве при этом придется на пятницу, 20 июня, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. К утру этого дня в регионе похолодает до плюс 10-12 градусов, а днем столбики термометров поднимутся лишь до плюс 16-18 градусов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о вчерашнем разговоре с Путиным

    Автор песни Shaman назвал свою фаворитку «Интервидения»

    В России продадут за рубль старинную пивоварню

    Мощное землетрясение произошло в Мексике

    Телезвезда случайно выпила антисептик

    Синоптик рассказала москвичам грустную новость

    Кнайсль описала планы Израиля вторгнуться в Иран одним русским словом

    Кубок Стэнли сломали

    Женщина похудела на 51 килограмм из-за сломанного стула

    Серийному маньяку Миргороду дали второе пожизненное

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости