Синоптик рассказала москвичам грустную новость

Синоптик Позднякова: В столицу в июне вряд ли вернется 30-градусная жара

В столицу в июне вряд ли вернется 30-градусная жара, заявила агентству «Москва» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом последние пять дней месяца обещают быть теплыми, чем сегодняшние дни. Так, погода со среды, 18 июня, по пятницу, 20 июня, будет не очень комфортной, атмосферное давление будет очень низким, ожидается много дождя и гроза. Минимальная температура составит от плюс 10 до плюс 12 градусов, днем — до плюс 18 градусов. Погода будет сырая, с температурой ниже климатической нормы на пять градусов.

В субботу, 21 июня, обойдется без существенных осадков, а днем прогнозируется небольшое потепление. Самая короткая ночь, которая будет в субботу, обещает быть прохладной, с температурой от 6 до 11 градусов, но днем потеплеет до плюс 21 градуса. В воскресенье, 22 июня, будет еще теплее — воздух прогреется до плюс 23 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что солнечная погода полноценно вернется в Москву только в начале июля, на рубеже 3-5 июля. Температура обещает повыситься до плюс 22-23 градусов, добавил специалист.

Пик холодной волны в Москве при этом придется на пятницу, 20 июня, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. К утру этого дня в регионе похолодает до плюс 10-12 градусов, а днем столбики термометров поднимутся лишь до плюс 16-18 градусов.