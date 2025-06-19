Названа возможная дата удара США по Ирану

Bloomberg: США могут нанести удар по Ирану в эти выходные

США могут нанести удар по Ирану в эти выходные. Об этом сообщает Bloomberg.

«Высокопоставленные американские чиновники готовятся к возможности удара по Ирану в ближайшие дни (...) Некоторые [источники] указывают на потенциальные планы удара на выходных», — говорится в материале.

По словам другого источника, высшие руководители нескольких федеральных агентств США начали готовиться к атаке. Однако уточняется, что ситуация развивается и может измениться.

Ранее стало известно, что Израиль 13 июня начал войну против Ирана из-за разведданных, показавших «точку невозврата» в стремлении Ирана к созданию ядерного оружия. Отмечается, что досье израильской разведки наряду с уже известной содержит и совершенно новую информацию.