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14:42, 19 июня 2025Ценности

Образ Майли Сайрус во время прогулки по Парижу оценили в сети фразой «выглядит пугающе»

Мария Винар

Фото: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Legion-Media

Пользователи сети раскритиковали образ американской певицы и актрисы Майли Сайрус во время прогулки по Парижу. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

32-летняя исполнительница попала в объективы фотографов в мини-платье с леопардовым принтом и меховым воротником. Кроме того, на ней были белые кружевные колготки и открытые туфли с объемной декоративной розой. Вдобавок знаменитость подобрала к своему наряду небольшую черную сумку и круглые золотые серьги. Визажисты, в свою очередь, сделали ей нюдовый макияж, а стилисты, уложили волосы в объемные локоны.

Читатели портала оценили внешний вид артистки следующими фразами: «Бедняжке нужен стилист», «Выглядит пугающе», «Эти прическа и платье — катастрофа. Она бы лучше смотрелась в джинсах и футболке», «Весь образ, включая прическу, ужасен. Попытки Майли быть женственной ей не идут», «Она такая здесь старая».

Ранее сообщалось, что папарацци сняли Майли Сайрус в прозрачном платье, когда она раздавала автографы на улице.

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    Образ Майли Сайрус во время прогулки по Парижу оценили в сети фразой «выглядит пугающе»

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