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16:25, 19 июня 2025Ценности

Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа фразой «я всегда была бунтаркой»

Актриса Памела Андерсон считает отказ от макияжа смелым поступком
Мария Винар

Фото: Ron Adar / Globallookpress.com

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа фразой «я всегда была бунтаркой». Соответствующее интервью публикует журнал Harper's Bazaar.

57-летняя знаменитость считает отказ от декоративной косметики во время светских выходов смелым поступком. По ее словам, таким образом она хочет бросить вызов современным нормам красоты. «Я думаю, что с технологией искусственного интеллекта и фильтрами люди становятся немного скучными. (...). Я просто хочу увидеть, кто я. (...). Это свобода знать, что вы можете пройти по красной дорожке без единого намека на макияж», — заявила она.

Кроме того, звезда «Спасателей Малибу» отметила, что в последнее время к ней часто подходят матери с дочерьми и благодарят за продвижение естественной красоты в общество.

В феврале сообщалось, что Памела Андерсон пришла на церемонию вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и показала публике внешность без макияжа.

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