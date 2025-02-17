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17:41, 17 февраля 2025Ценности

57-летняя Памела Андерсон пришла на премию BAFTA без макияжа

57-летняя актриса Памела Андерсон пришла на премию BAFTA без макияжа
Мария Винар

Фото: Steve Vas / Globallookpress.com

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон пришла на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и показала публике естественную внешность. Соответствующие снимки появились на сайте издания Daily Mail.

57-летняя звезда «Спасателей Малибу» предстала перед камерами в остроносых туфлях и белом платье, которое обнажало ее плечи и облегало фигуру. При этом изделие было оформлено длинным шлейфом.

На размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от помощи визажистов и посетила церемонию без макияжа. Однако стилисты все же дополнили ее внешний вид аккуратно уложенной прической и колье.

В январе сообщалось, что Памела Андерсон снялась в ультракороткой юбке для модного журнала Elle.

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